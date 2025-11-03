Haberler

Bağcılar'da Öğrencilere Teknoloji Kampı Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağcılar Belediyesi, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için 'Bilgi Evi Robotik Kodlama Atölyesi' kapsamında bir teknoloji kampı düzenledi. 60 öğrencinin katıldığı kamp, doğa etkinlikleri ve ileri teknolojik ekipmanlarla zenginleşti.

Bağcılar Belediyesinin "Bilgi Evi Robotik Kodlama Atölyesi"ne katılan 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için teknoloji kampı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin teorik bilgilerini ve teknolojik yeteneklerini atölye ortamı dışında deneyimlemeleri için kampta bir araya geldi.

Hasan Nail Canat Bilgi Evi Bahçesi'nde akşam yapılan etkinliğe, Bilgi Evleri Robotik Kodlama Atölyesi'nin 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan 60 kişi katıldı.

Kamp ateşinin etrafında toplanan öğrenciler, yemeklerini yedikten sonra sohbet etti, geleneksel oyunlar oynadı ve müzik eşliğinde eğlendi.

Teknoloji istasyonlarını gezen öğrenciler buralarda VR gözlük, dron, uçuş simülatörü ve 3D yazıcı gibi ileri teknoloji ekipmanlarla atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Atölyelerdeki uygulamalarla öğrencilerin takım çalışması ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri sağlandı.

Geceyi çadırlarda geçiren çocuklar unutulmaz deneyim yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Doğayla iç içe yapılan kampta öğrencilerin takım olma kültürünü güçlendirdiklerini belirten Yıldız, "Çocuklar doğada vakit geçirirken aynı zamanda fikirlerini geleceğe taşıma imkanı buldu. Bu kamplardan çıkacak fikir, güçlü bir gelecek inşa etme yolunda önemli bir adım olacak. Bu ve benzeri kamplarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Soyunma odasında mermi kovanı bulundu: Stadyum müdürünün savunması pes dedirtti

Soyunma odasından çıkana bakın! Yapılan savunma daha skandal
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı

Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
title