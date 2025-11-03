Bağcılar'da Öğrencilere Teknoloji Kampı Düzenlendi

Bağcılar Belediyesinin "Bilgi Evi Robotik Kodlama Atölyesi"ne katılan 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için teknoloji kampı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin teorik bilgilerini ve teknolojik yeteneklerini atölye ortamı dışında deneyimlemeleri için kampta bir araya geldi.

Hasan Nail Canat Bilgi Evi Bahçesi'nde akşam yapılan etkinliğe, Bilgi Evleri Robotik Kodlama Atölyesi'nin 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan 60 kişi katıldı.

Kamp ateşinin etrafında toplanan öğrenciler, yemeklerini yedikten sonra sohbet etti, geleneksel oyunlar oynadı ve müzik eşliğinde eğlendi.

Teknoloji istasyonlarını gezen öğrenciler buralarda VR gözlük, dron, uçuş simülatörü ve 3D yazıcı gibi ileri teknoloji ekipmanlarla atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Atölyelerdeki uygulamalarla öğrencilerin takım çalışması ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri sağlandı.

Geceyi çadırlarda geçiren çocuklar unutulmaz deneyim yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Doğayla iç içe yapılan kampta öğrencilerin takım olma kültürünü güçlendirdiklerini belirten Yıldız, "Çocuklar doğada vakit geçirirken aynı zamanda fikirlerini geleceğe taşıma imkanı buldu. Bu kamplardan çıkacak fikir, güçlü bir gelecek inşa etme yolunda önemli bir adım olacak. Bu ve benzeri kamplarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.