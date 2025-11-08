Haberler

Bağcılar'da Nurullah Genç Etüt Merkezi ve Kütüphanesi Açıldı

Bağcılar Belediyesi, 250 kişi kapasiteli Nurullah Genç Etüt Merkezi ve Kütüphanesi'ni hizmete sundu. Kütüphane, zengin içerik ve konforlu çalışma alanları ile kitapseverlere hizmet verecek.

Bağcılar Belediyesi hizmet binası içinde inşa edilen 250 kişi kapasiteli Nurullah Genç Etüt Merkezi ve Kütüphanesi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkanlık binasının girişinde bulunan ve daha önce Zabıta Müdürlüğü olarak hizmet veren alan kütüphane olarak değerlendirildi.

800 metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 250 kişiye hizmet verebilecek kapasitedeki kütüphanede çalışma alanları, grup çalışma odaları, seminer odası ve yeme-içme mekanları yer alıyor.

Romandan bilimsel araştırmalara kadar farklı içerikte çok sayıda kitabın bulunduğu, 7 gün 24 saat açık olacak kütüphaneye Türkiye'nin önde gelen şairlerinden ve yazarlarından Nurullah Genç'in adı verildi.

Kütüphanede, Genç için oluşturulan özel bölümde de duvara, "Kelimelerin Üstadı" başlığı altında Genç'in hayatı yazılırken, fotoğrafı ve "Yağmur" isimli şiiri de asıldı.

Nurullah Genç Etüt Merkezi ve Kütüphanesi'nde kitapseverlerin konforlu bir ortamda çalışmaları için de sessiz alanlar ve temiz ortam da sağlandı.

İstanbul Valisi Gül, kütüphaneyi gezdi

Kütüphanenin hizmete girmesi nedeniyle İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız kütüphaneyi gezdi.

Gençlerle sohbet eden Vali Gül, kütüphanenin yapımında emeği geçenleri tebrik etti.

Kaymakam Uçgun, bu tür güzel projelerin halkla buluşturulmasından dolayı mutlu olduklarını belirtirken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir ise tesisin gençler için çok güzel olduğunu dile getirdi.

Bağcılar'a önemli bir değeri kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Yıldız, kütüphanenin her yönüyle çok güzel bir eğitim yuvası olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
