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TEM'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

TEM'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Bağcılar O-3 TEM Bağlantı yolu'nda kontrolden çıkan motosiklet devrildi, 2 kişi yaralandı. Vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar yaralı kadına yardım etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BAĞCILAR, O-3 TEM Bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrilen motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı fark ederek duran vatandaşlar, sağlık ekipleri gelinceye kadar yaralı kadına yardım etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında O-3 TEM Bağlantı yolu Göztepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 NT 0325 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Bir süre sürüklenen motosiklette bulunan sürücü ve kadın yolcu yaralandı. Kazayı fark ederek duran diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gelinceye kadar vatandaşlar, yerde yaralı halde bulunan kadına yardım ederek bilincinin açık kalmasını sağladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralandığı belirtilen kadın yolcu, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü de ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun bir şeridi ulaşıma kapatılırken, trafik bir süre aksadı. Motosikletin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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