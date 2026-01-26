Haberler

Bağcılar'da zehirlenme şüphesi: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Güncelleme:
Bağcılar'da bir dairede meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay, yakınlarının haber alamaması üzerine ihbarıyla ortaya çıktı.

Bağcılar'da 5 katlı binanın en üst katındaki daireye giren ekipler, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşırken,1 kişinin de ağır yaralı olduğu gördü. Yapılan incelemelerde 3 kişinin de karbonmonoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.

Olay, saat 00.35 sıralarında Demirkapı Mahallesi 1723. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir dairede yaşayanlardan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri daireye balkondan girdi. Daire içerisinde yoğun koku olduğu, ocak üzerinde tencerede yemek bulunduğu görüldü. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Fatema Jabara'nın yatak odasında, Zehra Malay'ın oturma odasında, Gülbahar Malay ve Abdulaziz Malay'ın hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Zehra Malay, Abdulaziz Malay, Fatema Jabara'nın hayatını kaybettiğini, Gülbahar Malay'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Cenazeler incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
