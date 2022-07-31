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Son dakika haberi: Bağcılar'da kapkaççılar kamerada

Son dakika haberi: Bağcılar'da kapkaççılar kamerada

Son dakika gündem haberine göre BAĞCILAR'da yolda yürüyen bir kadının telefonunu çalan Y.K.(15) ve S.Y.(16) polis ekipleri tarafından yakalandı.

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BAĞCILAR'da yolda yürüyen bir kadının telefonunu çalan Y.K.(15) ve S.Y.(16) polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar Yavuzselim Mahallesi'nde 4 Temmuz Pazartesi günü T.Ş. isimli kadın yolda yürüdüğü sırada, Y.K.(15) ve S.Y.(16) isimli 2 şüpheli tarafından kapkaç yöntemiyle cep telefonu çalındı. Şüpheliler daha sonra kaçarak uzaklaştı. Kadının şikayetinin ardından polis ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Y.K. ve S.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Y.K. ve S.Y'nin hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yavuzselim Mahallesi Bağcılar Güncel Haberler Son Dakika

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