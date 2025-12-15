Bağcılar'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir iş hanının bodrum katındaki matbaa atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Bağcılar'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
15 Temmuz Mahallesi 1477. Sokak'ta bulunan 4 katlı iş hanının bodrum katındaki matbaa atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel