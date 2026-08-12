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Bağcılar'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Bağcılar'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Bağcılar'da bir iş yerine yönelik düzenlenen kurşunlama olayının ardından kaçan iki şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAĞCILAR'da bir iş yerine yönelik düzenlenen kurşunlama olayının ardından kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 26 Temmuz'da 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adresi hedef alan Ö.Ç. (21) isimli şüpheli, iş yerine silahla ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Şüpheli kısa süre sonra kendisini motosikletle bekleyen A.Ö. (21) ile buluşarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucu kimlikleri ve kaçış güzergahları tespit edilen Ö.Ç. ve A.Ö., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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