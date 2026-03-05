Haberler

Bağcılar'da ilkokulda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Hürriyet Mahallesi'ndeki Nevin-Mehmet Bilginer İlkokulu'nun bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bağcılar'da ilkokulun bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi 134. Sokak'taki Nevin-Mehmet Bilginer İlkokulu'nun bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, ilkokul ile bitişiğindeki ortaokulda bulunan bazı öğrenciler dışarı çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

