Üye Girişi
Haberler

Bağcılar'da Husumetli Ailelerin Kavgası: 5 Gözaltı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da iki husumetli aile arasında çıkan kavgada 4 polis ve 1 bekçi yaralandı. Olaya müdahale eden takviye ekipler sayesinde kavga sona erdi. Gözaltına alınan 5 kişinin daha önce suç kayıtları olduğu belirlendi.

Bağcılar'da husumetli iki ailenin kavgasını ayırmaya çalışan 4 polis ve 1 bekçinin yaralandığı olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde dün 23.00 sıralarında husumetli iki aile arasında tartışma çıktığı ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Bir eve yapılan saldırıya müdahale eden 4 polis ve 1 bekçi yaralandı. Takviye ekiplerle iki aile arasındaki kavgaya son verildi.

Evi basılan T.G. ve C.G. ile baskın yapan gruptaki M.İ, M.G. ve Y.Y. gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, şüphelilerin daha önce "yağma" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayda yaralanan güvenlik güçlerinin hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bağcılar Kavga Olay Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak

Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title