Bağcılar'da "Türkiye Engelliler İçin Yarışıyor 3" etkinliği yapıldı

Bağcılar Belediyesince düzenlenen "Türkiye Engelliler İçin Yarışıyor 3" etkinliğinde, farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen kuaförler, engelliler için yarıştı.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte 50 kuaför, serbest stil saç kesimi ve tasarımı kategorilerinde yarıştı.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yarışmada dereceye girenleri tebrik etti.

Engellilere yönelik hizmetlerde önde gelen örnek bir belediye olduklarını anlatan Yıldız, "Engelliler Sarayı'mızda spordan teknolojiye tekstilden müziğe 40 branşta 15 bin 500 engelli vatandaşımıza kurs veriyoruz. Türkiye'de ilk defa duyu bütünleme temelli su içi terapi modelini aktif hale getirerek engellilerin aqua terapi-hidro terapi süreçlerine su odaklı yöntemlerle katkı sağlıyoruz. AB'nin kabul ettiği Hayat Boyu Öğrenme kriterleri çerçevesinde Engelsiz Üniversite Projesi'ni hayata geçirdik. Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan proje kapsamında 7 bin 500 engelli öğrencimize sertifika verdik." diye konuştu.

Yıldız, belediye olarak hizmet verdikleri kursiyerleri her gün engelli servis araçlarıyla evlerinden alıp kurs sonrası tekrar evlerine bıraktıklarını kaydetti.

Engelliler Spor Kulüpleri'nde 11 branşta 15'i milli sporcu olmak üzere 200 engelli sporcu bulunduğunu aktaran Yıldız, son 10 yılda ulusal ve uluslararası alanlardaki yarışmalarda engelli sporcuların 216 altın, 123 gümüş ve 68 bronz madalya kazandıklarını söyledi.

Etkinlik sonunda yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız tarafından verildi.