Haberler

Bağcılar'da "Türkiye Engelliler İçin Yarışıyor 3" etkinliği yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağcılar Belediyesinin düzenlediği 'Türkiye Engelliler İçin Yarışıyor 3' etkinliğinde, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurtdışından 50 kuaför, engelliler için yarıştı. Belediye Başkanı Yasin Yıldız, etkinlikte engellilere sunulan hizmetlerin önemine değindi.

Bağcılar Belediyesince düzenlenen "Türkiye Engelliler İçin Yarışıyor 3" etkinliğinde, farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen kuaförler, engelliler için yarıştı.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte 50 kuaför, serbest stil saç kesimi ve tasarımı kategorilerinde yarıştı.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yarışmada dereceye girenleri tebrik etti.

Engellilere yönelik hizmetlerde önde gelen örnek bir belediye olduklarını anlatan Yıldız, "Engelliler Sarayı'mızda spordan teknolojiye tekstilden müziğe 40 branşta 15 bin 500 engelli vatandaşımıza kurs veriyoruz. Türkiye'de ilk defa duyu bütünleme temelli su içi terapi modelini aktif hale getirerek engellilerin aqua terapi-hidro terapi süreçlerine su odaklı yöntemlerle katkı sağlıyoruz. AB'nin kabul ettiği Hayat Boyu Öğrenme kriterleri çerçevesinde Engelsiz Üniversite Projesi'ni hayata geçirdik. Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan proje kapsamında 7 bin 500 engelli öğrencimize sertifika verdik." diye konuştu.

Yıldız, belediye olarak hizmet verdikleri kursiyerleri her gün engelli servis araçlarıyla evlerinden alıp kurs sonrası tekrar evlerine bıraktıklarını kaydetti.

Engelliler Spor Kulüpleri'nde 11 branşta 15'i milli sporcu olmak üzere 200 engelli sporcu bulunduğunu aktaran Yıldız, son 10 yılda ulusal ve uluslararası alanlardaki yarışmalarda engelli sporcuların 216 altın, 123 gümüş ve 68 bronz madalya kazandıklarını söyledi.

Etkinlik sonunda yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız tarafından verildi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kamyon şoförü gazoz şişesindeki antifrizi içmesi sonucu ağır yaralandı

Gazoz sandığı içecek bambaşka bir şey çıktı! Yaşam savaşı veriyor
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Icardi cephesinden Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt

Galatasaray'ın yıldızından Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti

Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece çekilen tel örgü isyan ettirdi
Öldürüp intihar etmişti, kızıyla yan yana toprağa verildi

Boğarak öldürmüştü, yan yana defnedildiler! Gözyaşları sel oldu
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!

Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Tolga Karel eski eşine ateş püskürdü! 'Hakkımı helal etmiyorum'

İddialar sonrası çılgına döndü! Eski eşine ateş püskürdü
title