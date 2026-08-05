Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15 Temmuz Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine 3 adres ve 1 motosiklete operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler G.P, M.M, F.F.Z. ve S.Y. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 980 gram uyuşturucu madde, 580 uyuşturucu hap, çeşitli ilaçlar, 4 hassas terazi, havalı tabanca ile şarjörü, 4 cep telefonu, 3 SIM kart, sahte 100 dolar, 11 bin 245 Türk lirası ve 2 bin Özbekistan somu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA