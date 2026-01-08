Bağcılar'da babasını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı
Bağcılar'da tartıştığı babası M.T.'yi bıçakla öldüren R.T. tutuklandı. Olay, Güneşli Mahallesi'ndeki dairede meydana geldi. R.T.'nin, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenildi.
Güneşli Mahallesi'nde 3 Ocak'ta R.T. (30) ve babası M.T. (55) arasında, yaşadıkları sitedeki dairede tartışma çıktı.
Tartışma esnasında bıçakla babasını yaralayan R.T, daha sonra telefonla annesini arayıp eve çağırdı. Anne H.T. evdeki durumu görünce olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi M.T'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis R.T'yi gözaltına aldı.
M.T'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis merkezine götürülen R.T. ise daha sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
R.T'nin, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle 10 yıldır tedavi gördüğü öğrenildi.