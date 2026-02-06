Haberler

Bağcılar'da Alışveriş Merkezinde Yangın Çıktı

Bağcılar'da bulunan bir alışveriş merkezinin ikinci katındaki kapalı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle alışveriş merkezinde kısa süreli panik yaşandı ve büyük çapta hasar meydana geldi.

BAĞCILAR'da alışveriş merkezinin içinde bulunan ve önceden gece kulübü olarak kullanılan kapalı iş yerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alışveriş merkezinde kısa süreli panik yaşandı.

15 Temmuz Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki 2 katlı alışveriş merkezinin 2'nci katında bulunan bir iş yerinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Daha önce gece kulübü olarak kullanılan ve şu an kapalı olan iş yerinden dumanların çıkmaya başladığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra alevler binanın dış cephesini de sardı. Alışveriş merkezinde bulunanlar yangın nedeniyle kendilerini dışarıya attı. Kısa süreli panik yaşanırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

