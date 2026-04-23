Bağcılar Belediyesinden evde eğitim gören çocuklara 23 Nisan ziyareti

Bağcılar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evde eğitim gören özel gereksinimli çocukları ziyaret edip, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, sağlık sorunları nedeniyle eğitimlerini evde sürdüren çocukları ziyaret etti.

Çocuklarla yakından ilgilenen ekipler, onlara çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaretten çok büyük mutluluk duyduklarını ifade eden çocuklar, personele ve etkinliği organize eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'a teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, çocukların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Yıldız, "Geleceğimiz olan çocuklarımız bizim için çok kıymetli. 'Onların yüzü gülsün.' diye tüm gücümüzle çalışıyoruz. Başta evde eğitim alan yavrularımız olmak üzere bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Eğitim hayatlarında da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.