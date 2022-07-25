Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir'den Kosova'ya ziyaret

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, görev geldikten sonraki ilk resmi yurt dışı ziyaretini Kosova'ya yaptı. Belediye başkanı, meclis üyeleri ve birim müdürlerinden oluşan heyet, iş birliği protokolü imzalayıp ve tarihi mekanlarını ziyaret etti. Heyet, Mamuşa'daki Uluslararası Domates Festivali'ne de katıldı.

Bağcılar Belediyesi tarafından Kosova'ya hem siyasi hem de kültürel anlamda bir ziyaret düzenlendi. 22-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen programa; Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, meclis üyeleri ve birim müdürlerinden oluşan bir ekip katıldı. Heyete AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de eşlik etti.

BÜYÜKELÇİ VE BAŞKONSOLOS ZİYARET EDİLDİ

Heyetin ilk adresi Priştine Büyükelçeliği ve Prizren Başkonsolosluğu oldu. Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ve Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın'ı ziyaret eden Özdemir ve beraberindekiler, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özdemir, iki ülkenin de ilişkilerinin güçlendirilmesi adına yaptığı çalışmalardan dolayı Sakar ve Özaydın'a teşekkür etti. Başkonsolosluktan sonra Kosova Yunus Emre Enstitüsü'nde kurum müdürü Mehmet Ülker ile bir araya gelen ekip, görüş alışverişinde bulundu.

Bağcılarlı heyet, Mamuşa Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Domates Festivali'ne iştirak etti. Özdemir, festivale katılan Kosova Başbakanı Albin Kurti, Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka Kosova ve belediye başkanları ile sohbet etti.

"BİRLİKTE YAŞAMAKTAN OLDUKÇA MUTLUYUZ"

Mamuşa Atatürk İlkokulu avlusunda düzenlenen törende bir konuşma yapan Özdemir, kısa zaman içerisinde Mamuşa ile kardeş belediye olma yönünde girişimleri hızlandıracağını söyledi. Özdemir sözlerine şöyle devam etti:

"Burada hiçi yabancılık çekmedik. Kendimizi farklı bir ülkede hissetmedik. Bu hissi veren tüm Kosovalı kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. 15 Nisan tarihinde göreve başladım. İlk yurt dışı resmi ziyaretimizi Kosova Cumhuriyeti'ne yapmaya karar verdik. Bunun şöyle de bir önemi var. Yedi yüz elli bin vatandaşımızın yaşadığı ilçemizde yüz bine yakın Rumeli ve Balkan coğrafyasında gelen dostlarımızla iç içeyiz ve birlikte yaşamaktan oldukça mutluyuz. Daha da önemlisi ilçemiz, bu coğrafyadan Türkiye'ye geçen dostlarımız tarafından kurulmuştur. Kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmek için buraya geldik. Önümüzdeki süreçte de her anlamda Balkan coğrafyasıyla iş birliğimizi en iyi ve en verimli şekilde devam ettireceğiz."

MAMUŞA İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Konuşmaların ardından, yüzden fazla çiftçiye çekilişle tarım makineleri dağıtılırken, festival halk oyunları gösterisi ve ses sanatçısı Orhan Çakmak'ın verdiği konserle son buldu. Festival kapsamında ayrıca Bağcılar ile Mamuşa Belediyeleri arasında iş birliğini daha da arttırmaya yönelik protokol imzalandı. Özdemir ile Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, birbirlerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

TÜRK ASKERLERİYLE BİR ARAYA GELDİLER

4 gün süren program kapsamında Kosova Türk Barış Gücü Karargahında görev yapan Türk askerleri ve komutanları da ziyaret edildi. Ayrıca Osmanlı Devleti'ne Avrupa'nın kapılarını açan ilk padişah olarak geçen Sultan I. Murad Hüdavendigar'ın Mazgit köyündeki türbesine giden heyet, burada dua etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel