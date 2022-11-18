Bagajdaki garipliği fark eden telefona sarıldı! Polis, bu görüntüye 1861 TL ceza kesti Güncel Haberler Bursa'da kapağı kapanmayınca eşyalarla birlikte taksinin bagajında yolculuk eden kişi, kameraya yansıdı. Tepki çeken yolculuğa izin veren taksi şoförüne 1861 TL ceza kesildi. Osmangazi'de arkadaşları ile bindiği taksiye eşyalarını yerleştiren kişi, kapak kapanmayınca bagajda yolculuk yaptı. Bagajda eşyaları tutarak giden kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 1861 TL CEZA KESİLDİ Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, taksi şoförü D.A.'ya, 'araç dışında yolcu bindirmek' ve 'bagaj kapısının açık tutulması' suçlarından toplam 1861 TL ceza kesti. İşte o anlara ilişkin görüntüler; Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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