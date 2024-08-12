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Bafra Kaymakamı Emniyet ve Jandarma Güçlerini Ziyaret Etti

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Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, ilçedeki emniyet ve jandarma güçlerini ziyaret ederek, personel ile bir araya geldi. Ziyaretlerde güvenlik ve kamu düzeni konularında bilgi alışverişi yapıldı.

Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, ilçedeki emniyet ve jandarma güçlerini ziyaret ederek, personel ile bir araya geldi.

İlk olarak Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ve birim amirlerini ziyaret etti.

Kaymakam Altınpınar'ı emniyet müdürlüğü ekipleri çiçekle karşıladı. Kurum birimlerini gezerek görevli personele kolaylıklar diledi.

Altınpınar, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına giderek buradaki personelle tanışıp tokalaştı.

Ziyarette, Bafra Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek ve Karakol Komutanı Teğmen Serkan Köklü hazır bulundu.

Hem emniyet müdürlüğü hem de jandarma komutanlığı ziyaretlerinde, ilçenin güvenliği ve kamu düzeni konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Altınpınar Jandarma Bafra Güvenlik Politika Güncel Haberler

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