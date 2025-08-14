Bafra Gençlik Merkezi'nde Yaz Kur'an Kursu Etkinliği Düzenlendi

Bafra Gençlik Merkezi, yaz Kur'an kursuna katılan 120 öğrenci için özel bir etkinlik düzenleyerek, öğrencilere Bafra Ovası'ndan karpuz ikram etti.

Bafra Gençlik Merkezi'nce, yaz Kur'an kursu öğrencileri için etkinlik düzenledi.

Bafra Gençlik Merkezi'nde yaz Kur'an kursuna katılan yaklaşık 120 öğrenciye Bafra Ovası'nda yetişen karpuzlardan ikdam edildi.

İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, "Yaz döneminde Kur'an-ı Kerim eğitimi için Gençlik Merkezimizi tercih eden başta anne ve babalar olmak üzere tüm çocuklarımıza teşekkür ederim." dedi.

