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Bafra'da Yaralı Doğan Koruma Altına Alındı

Bafra'da Yaralı Doğan Koruma Altına Alındı
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Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekipleri, yaralı halde buldukları doğanı koruma altına aldı. Tespit edilen kuşa, ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerince yaralı halde bulunan doğan koruma altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Sinop kara yolundaki Bafra Bölge Trafik İstasyonu önünde denetim yaptığı sırada yaralı halde bir kuş gördü.

Trafik ekipleri, yaralı doğanı, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik emniyet birimlerinin duyarlı olduğunu vurguladı.

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Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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