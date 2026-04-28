Bafra'da yamaç paraşütü pilotlarına sertifikaları verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde yamaç paraşütü başlangıç eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere, federasyon onaylı sertifikalarını törenle verildi.

Bafra Havacılık Spor Kulübü bünyesinde ikinci kademe antrenör Erdem Pişkin tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimi tamamlayan katılımcılar, Türkiye Hava Sporları Federasyonu onaylı pilot sertifikalarını almaya hak kazandı.

Eğitim sürecinde kursiyerler yer çalışmaları, kanat hakimiyeti ve güvenli uçuş teknikleri konularında kapsamlı hazırlık döneminden geçti.

Erdem Pişkin, kursiyerlerin zorlu bir süreci geride bıraktığını belirterek, "Kulüp bünyesinde gerçekleştirdiğimiz başlangıç seviyesi eğitimlerimizi başarıyla noktaladık. Kursiyerlerimiz hem teorik derslerde hem de pratik uygulamalarda büyük gayret göstererek güvenli uçuş disiplinini kavradı. Bugün sertifikalarını alan yeni pilotlarımız, gökyüzüyle buluşmaya hazır hale geldi. Samsun'da bu eğitimi verme yetkisine sahip tek kulüp olarak, bölgemizde havacılık sporunun gelişmesi ve güvenli bir şekilde yaygınlaşması için yeni pilotlar yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Kulüp temsilciliğinde düzenlenen sertifika töreninde kursa katılan 4 kişiye sertifikaları verildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek
