Haberler

Bafra'da bir evde yapılan aramada uyuşturucu ve fişek ele geçirildi

Bafra'da bir evde yapılan aramada uyuşturucu ve fişek ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan ev aramasında 10 gram kubar esrar, 35 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüpheli F.G ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, bir kişinin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve fişek bulundu.

Bafra ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan kişinin adresinde arama gerçekleştirdi.

Ekipler, F.G'ye (34) ait ikamet ve adreslerinde yaptıkları aramada, 10 gram kubar esrar, 35 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli F.G, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Gizli operasyon deşifre oldu! ABD, Venezuela'yı ilk kez vurdu

ABD o ülkeyi ilk kez vurdu! CIA'in gizli operasyonu deşifre oldu
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Vicdansız dayı diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış

Diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış