Bafra'da bir evde yapılan aramada uyuşturucu ve fişek ele geçirildi
Samsun'un Bafra ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan ev aramasında 10 gram kubar esrar, 35 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüpheli F.G ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, bir kişinin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve fişek bulundu.
Bafra ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan kişinin adresinde arama gerçekleştirdi.
Ekipler, F.G'ye (34) ait ikamet ve adreslerinde yaptıkları aramada, 10 gram kubar esrar, 35 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheli F.G, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel