Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 400 Gram Esrar ve Silah Ele Geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, 400 gram kubar esrar, uyuşturucu içme aparatı ve silahlar ele geçirildi. Şüpheli H.G. tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, yapılan araştırma sonucu şüpheli H.G'nin (42) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.G.'nin ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 400 gram kubar esrar, uyuşturucu içme aparatı, hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 24 adet tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

