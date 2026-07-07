Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

SAMSUN'un Bafra ilçesinde narkotik polisinin düzenlediği operasyonda çeşitli miktarlarda metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatı ve para ele geçirilirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Kemalpaşa Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda şüpheli M.Y.'nin (31) üzerinde yapılan aramada 1,98 gram ve 0,61 gram olmak üzere metamfetamin ele geçirildi. Çalışmaların devamında şüpheliler O.E. (29) ile G.Y.'nin (40) üzerlerinde yapılan aramada ise 2 parça halinde 0,35 gram ve 1,96 gram metamfetamin bulundu. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda sürdürülen operasyonda şüpheli O.B.'nin (35) ikameti ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 3,36 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 payp ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin 150 TL ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. O.E. ve G.Y. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. O.B ile M.Y. ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı