Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası

Bafra'da Üniversite Öğrencileri ile 'Başkan Öğrenci' Buluşması Gerçekleşti

Bafra'da Üniversite Öğrencileri ile 'Başkan Öğrenci' Buluşması Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve projeler hakkında bilgi verdi. Öğrenci dostu uygulamalar ile gençlerin şehir yaşamına katılımının önemi vurgulandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, üniversite öğrencileri "Başkan Öğrenci" buluşması programında bir araya geldi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi ve Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu'nun düzenlediği "Başkan-Öğrenci Buluşması" programında üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

OMÜ Turizm Fakültesi Hanife Aşçı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut'un üstlendiği programda, Başkan Kılıç, öğrencilerin sorun, talep ve önerilerini dinleyerek çözüm yolları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kılıç, ilçede öğrencilere yönelik hayata geçirilen projeler ve öğrenci dostu uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiler vererek, gençlerin şehir yaşamına daha aktif katılımının önemini vurgulayarak, "Gençlerimizin taleplerini dinlemenin, onları anlamanın ve sorunlarına çözüm üretmenin yolu onlarla birebir iletişim kurmaktan geçiyor. Bafra'mızı geleceğe taşırken dinlediğimiz her fikir bizler için önemlidir. Bu buluşma, ortak geleceğimizin bir parçasıdır. İstişare kültürüyle Bafra'yı yönetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Program, üniversite öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çekimi ve Bafra Belediyesi tarafından dondurma ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.