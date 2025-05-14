Bafra'da Üniversite Öğrencileri ile 'Başkan Öğrenci' Buluşması Gerçekleşti

Samsun'un Bafra ilçesinde, üniversite öğrencileri "Başkan Öğrenci" buluşması programında bir araya geldi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi ve Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu'nun düzenlediği "Başkan-Öğrenci Buluşması" programında üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

OMÜ Turizm Fakültesi Hanife Aşçı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut'un üstlendiği programda, Başkan Kılıç, öğrencilerin sorun, talep ve önerilerini dinleyerek çözüm yolları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kılıç, ilçede öğrencilere yönelik hayata geçirilen projeler ve öğrenci dostu uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiler vererek, gençlerin şehir yaşamına daha aktif katılımının önemini vurgulayarak, "Gençlerimizin taleplerini dinlemenin, onları anlamanın ve sorunlarına çözüm üretmenin yolu onlarla birebir iletişim kurmaktan geçiyor. Bafra'mızı geleceğe taşırken dinlediğimiz her fikir bizler için önemlidir. Bu buluşma, ortak geleceğimizin bir parçasıdır. İstişare kültürüyle Bafra'yı yönetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Program, üniversite öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çekimi ve Bafra Belediyesi tarafından dondurma ikramıyla sona erdi.