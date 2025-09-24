Haberler

Bafra'da Traktör Direksiyonunda Ölü Bulunan Adamın Arı Sokması İzi Var

Samsun'un Bafra ilçesinde Ahmet Kurd (73), traktöründe ölü bulundu. Kurd'un gömleğinde 2 ölü arı ve kolunda çok sayıda arı sokması izi tespit edildi. Olayın arı sokmasına bağlı alerjik reaksiyon sonucu gerçekleştiği düşünülüyor.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Ahmet Kurd (73), traktörünün direksiyonunda ölü bulundu. Kurd'un gömleğinin içinde 2 ölü arı, kolunda ise çok sayıda arı sokması izi tespit edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Bafra ilçesi Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasını sürmek için traktörüyle evden çıkan Ahmet Kurd eve dönmedi. Bunun üzerine aramaya çıkan yangınları, akşam saatlerinde Kurd'u traktörün direksiyonunda hareketsiz buldu. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kurd'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede Kurd'un gömleğinin içinde 2 ölü arıya rastlanırken, kolunda çok sayıda arı sokması izi görüldü.

Ahmet Kurd'un, arı sokmasına bağlı alerjik reaksiyon sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
