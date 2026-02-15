Samsun'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki sürücü Yiğit K., otomobiliyle yoldan çıkarak tarlaya devrildi. İlk müdahaleye rağmen hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Yiğit K. (22) idaresindeki otomobil, Samsun Sinop kara yolu Yakıntaş Mahallesi Kazandere mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralı, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel