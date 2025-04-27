Bafra'da Tartışma Kavgaya Dönüştü: Şüpheli Gözaltında
Samsun'un Bafra ilçesinde, tartışma sonrası ruhsatsız silahla kişinin darbetmesi ve kaçırma girişimi sonrası şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, olayda kullanılan silahla birlikte şüpheliyi yakaladı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, tartıştığı kişiyi ruhsatsız silahla darbettikten sonra kaçırmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
Taşköprü Mahallesi'nde akşam saatlerinde A.D. (28) ile komşusu E.Ç. (32) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Yaşanan olayda, A.D'nin ruhsatsız tabancasının kabzasıyla kafasına vurduğu E.Ç'yi zorla araca bindirmeye çalıştığı öne sürüldü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, şüpheliyi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alırken, başından hafif yaralanan E.Ç'nin ise tedavi işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.