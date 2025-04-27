Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun

Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası yüreklere su serpecek açıklama
Elazığ'daki depreme düğün salonunda yakalanan kadın baygınlık geçirdi

Depreme düğünde yakalanan kadın baygınlık geçirdi! İşte o anlar
Elazığ'daki depremin şiddeti araç galerisinin görüntülerine yansıdı

Elazığ'daki depremin şiddeti bu görüntülerde

Bafra'da Tartışma Kavgaya Dönüştü: Şüpheli Gözaltında

Bafra'da Tartışma Kavgaya Dönüştü: Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, tartışma sonrası ruhsatsız silahla kişinin darbetmesi ve kaçırma girişimi sonrası şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, olayda kullanılan silahla birlikte şüpheliyi yakaladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, tartıştığı kişiyi ruhsatsız silahla darbettikten sonra kaçırmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Taşköprü Mahallesi'nde akşam saatlerinde A.D. (28) ile komşusu E.Ç. (32) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yaşanan olayda, A.D'nin ruhsatsız tabancasının kabzasıyla kafasına vurduğu E.Ç'yi zorla araca bindirmeye çalıştığı öne sürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, şüpheliyi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alırken, başından hafif yaralanan E.Ç'nin ise tedavi işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.