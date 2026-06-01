Bafra'da SUV tipi araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde SUV tipi araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
O.A. (29) yönetimindeki 55 ATB 17 plakalı SUV tipi araç, Samsun Sinop kara yolu Lengerli mevkisinde, L.D'nin (60) kullandığı 16 ATA 358 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, SUV tipi araçta yolcu olarak bulunan E.N.B. (29) ile 2026 doğumlu E.A. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek