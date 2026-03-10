Haberler

Bafra'da tasavvuf musikisi konseri düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Ramazan etkinliklerinde ilahiyatçı Halil Necipoğlu, Kur'an-ı Kerim tilaveti sunarak tasavvuf musikisi eserlerini seslendirdi. Programda Ramazan ayının manevi önemi ve toplumsal birliktelik üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında ilahiyatçı ve bestekar Halil Necipoğlu vatandaşlarla buluştu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti sunan Necipoğlu, ardından tasavvuf musikisi eserlerini seslendirdi.

Ramazan ayının manevi önemi ve toplumsal birliktelik üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Necipoğlu, paylaşmanın önemine değindi.

Programın sonunda Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Necipoğlu'na ilçenin simgesi olan Çetinkaya Köprüsü'nün rölyef tablosunu takdim etti.

Kaynak: AA / Emre Dilek
