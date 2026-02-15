Haberler

Otomobil tarlaya yuvarlandı: 1 ölü

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu 32 yaşındaki Yiğit Karaosman hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde otomobilin tarlaya yuvarlandığı kazada Yiğit Karaosman (32) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Bafra ilçesi Taşköprü mevkisinde meydana geldi. Yiğit Karaosman'ın kontrolünü kaybettiği 06 DF 7455 plakalı otomobil, yoldan çıkıp tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Yiğit Karaosman, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Karaosman, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
