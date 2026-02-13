Haberler

Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çağlar Ocak (35) yönetimindeki 55 JA 948 plakalı motosiklet, Sarıkaya Mahallesi yolunda direksiyon hakimini kaybederek devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
