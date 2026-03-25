Bafra'da 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Müstecep İlkokulu ve Ortaokulu ziyaret edildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürlüğü personeli ve gönüllü gençler, okulda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek müzik eşliğinde parkur oyunları, yüz boyama, zeka oyunları ve labirent oyunu gibi çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirdi.

Program kapsamında öğrenciler, Gençlik Merkezinin sunduğu eğitsel ve sosyal imkanlardan yararlanma fırsatı buldu.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, "Merkezim Her Yerde" faaliyetiyle temel hedeflerinin merkezdeki imkanları kırsal mahallelerdeki çocukların ayağına götürmek olduğunu belirterek, "Bu tür sosyal projelerle çocuklarımızın kişisel gelişimine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Etkinliğin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm gönüllü gençlere teşekkür ederim." dedi.