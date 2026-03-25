Haberler

Bafra'da "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde Müstecep İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında, çocuklar için çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Müstecep İlkokulu ve Ortaokulu ziyaret edildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürlüğü personeli ve gönüllü gençler, okulda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek müzik eşliğinde parkur oyunları, yüz boyama, zeka oyunları ve labirent oyunu gibi çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirdi.

Program kapsamında öğrenciler, Gençlik Merkezinin sunduğu eğitsel ve sosyal imkanlardan yararlanma fırsatı buldu.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, "Merkezim Her Yerde" faaliyetiyle temel hedeflerinin merkezdeki imkanları kırsal mahallelerdeki çocukların ayağına götürmek olduğunu belirterek, "Bu tür sosyal projelerle çocuklarımızın kişisel gelişimine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Etkinliğin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm gönüllü gençlere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

