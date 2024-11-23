Bafra'da Köpeğe Cinsel Saldırı İddiasıyla Tutuklama
Samsun'un Bafra ilçesinde köpeğe cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan 76 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde "köpeğe cinsel saldırı" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanlara istismarda bulunan ve eziyet edenlerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, şüpheli M.A'yı (76) "köpeğe cinsel saldırı" iddiasıyla gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.