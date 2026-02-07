Haberler

Samsun'da bir kişi, tartıştığı kız kardeşini bıçakla yaraladı

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde bir markette meydana gelen tartışma sonucu 18 yaşındaki E.Ö., 15 yaşındaki kız kardeşi R.Ö.'yü bıçakla yaralayarak hastaneye kaldırılmasına neden oldu. E.Ö., akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilerek gözaltına alındı.

Alparslan Mahallesi'ndeki bir markette E.Ö. (18) ile kız kardeşi R.Ö. (15) arasında, iddiaya göre ürün değişimi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö, bıçakla kardeşini bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.Ö, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
