Samsun'da bir kişi, tartıştığı kız kardeşini bıçakla yaraladı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, tartıştığı kız kardeşini bıçakla yaraladı.

Alparslan Mahallesi'ndeki bir markette E.Ö. (18) ile kız kardeşi R.Ö. (15) arasında, iddiaya göre ürün değişimi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö, bıçakla kardeşini bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.Ö, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.