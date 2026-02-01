Haberler

Samsun'da kaybolan engelli vatandaş bulundu

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde hayvanlarını meraya götürürken kaybolan 55 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli R.K, jandarma ekipleri tarafından bulundu. Gece boyunca süren arama çalışmalarının ardından hareketsiz halde bataklık alanda bulunan R.K, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde hayvanlarını meraya götürürken kaybolan zihinsel ve bedensel engelli vatandaş, jandarma tarafından bulundu.

Fener Mahallesi'nde yaşayan R.K. (55) dün akşam saatlerinde hayvanları meraya bırakmak için evden ayrıldı.

R.K'nin geri dönmemesi üzerine kardeşi İ.K, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Jandarma Asayiş, JASAT ve AFAD ekipleri, iz takip köpekleri ile bölgede arama yaptı. Yöre halkı da aramalara destek verdi.

Gece boyunca devam eden aramaların ardından Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sabah saatlerinde kayıp şahsı, evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bataklık alanda bitkin halde buldu.

R.K, sağlık kontrolü için Bafra Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavisi devam eden vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
