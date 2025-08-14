Bafra'da Kavga: 1 Kişi Silahla Yaralandı

Bafra'da Kavga: 1 Kişi Silahla Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda, husumetli oldukları öğrenilen Sebahattin K. (41) ile Recep L. (54) arasında tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda Recep L, tabancayla Sebahattin K'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Yunanistan marşı üzerinden Türkiye'yi eleştiren Ezhel'in sözleri tepki çekti

"Türklüğümden utanç duyuyorum" çıkışına tepki yağdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten boşanma iddialarına ilk yanıt

Günlerdir boşanacakları konuşuluyordu! İlk hamle geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.