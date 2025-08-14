Bafra'da Kavga: 1 Kişi Silahla Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda, husumetli oldukları öğrenilen Sebahattin K. (41) ile Recep L. (54) arasında tartışma yaşandı.
Kavgaya dönüşen olayda Recep L, tabancayla Sebahattin K'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel