Kuzenini tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde kuzeni Efe Çağşur'u öldüren Doğukan Çağşur, 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde kavgada kuzeni Efe Çağşur'u (27) tabancayla öldüren Doğukan Çağşur (31), 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2 Ağustos 2025'te Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir fırında meydana geldi. Amca çocukları Efe Çağşur ile Doğukan Çağşur arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp silahlı kavgaya dönüşürken, Doğukan Çağşur tabancayla Efe Çağşur vurup, kaçtı. Ağır yaralanan Çağşur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doğukan Çağşur ise İshaklı Mahallesi'nde yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Davanın karar duruşması, Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Mahkeme heyeti, sanık Doğukan Çağşur'u 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
