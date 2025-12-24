Haberler

Bafra'da 23 şişe sahte alkol ele geçirildi

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla, kaçak alkol üreten iki kişi yakalanırken, toplam 13,5 litre sahte alkol ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, polis tarafından kaçak alkol operasyonunda 23 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak alkol üreten ve satışını yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin yaptıkları çalışmada, Y.S, İ.D'ye sahte alkol teslim ettiği sırada yakalandı.

Polis, şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda, 23 şişe içinde toplam 13,5 litre sahte alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Haberler.com
500

