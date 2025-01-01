Bafra'da Gençlik Merkezi Gönüllüleri Yeni Yıla Sabah Namazında Buluşarak Girdi
Samsun'un Bafra ilçesinde gençlik merkezi gönüllüleri, yılın ilk günü sabah namazında bir araya geldi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz, tesbihat ve dua yapıldı, ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.
Samsun'un Bafra ilçesinde gençlik merkezi gönüllüleri, yılın ilk günü sabah namazında buluştu.
Bafra Gençlik Merkezi gönüllüleri, yeni yılın ilk günü ve üç ayların başlangıcı dolayısıyla sabah namazında bir araya geldi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz, tesbihat, dua, sohbetin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.
Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, katılanlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel