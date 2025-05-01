Bafra'da Gençler İçin Bağımlılıkla Mücadele Semineri

Samsun'un Bafra ilçesinde, "Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanan gençlere nasıl yardımcı olabiliriz?" konulu seminer düzenlendi.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün nisan ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanan gençlere nasıl yardımcı olabiliriz?" konulu seminerde aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim, ebeveynlere aile-çocuk ilişkisi, etkili iletişim ve bağımlılıkla mücadelede doğru rehberlik yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Erdim, bağımlılığın dikkate alınması gerektiğini ve bağımlılığın bireysel olduğu kadar toplumsal bir sorun olduğunu belirterek, özellikle ergenlik döneminde ebeveynlerin destekleyici bir yaklaşımla çocuklarına arkadaş gibi yaklaşmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın eşi Asuman Kılıç, Saliha Erdim'e seminerin ardından çiçek ve hediye takdim etti.

Etkinliğe kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.