Haberler

Bafra'da 600 yıllık "Sele Sepet Top Kandil" geleneği yaşatıldı

Bafra'da 600 yıllık 'Sele Sepet Top Kandil' geleneği yaşatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen 'Sele Sepet Top Kandil' şenliği, cumhuriyet meydanında yapılan yürüyüşle başladı. Bafra Kaymakamı ve Belediye Başkanı, etkinliğin ramazan ayındaki önemini vurguladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde her yıl ramazan ayının ortasında düzenlenen "Sele Sepet Top Kandil" şenliği gerçekleştirildi.

Bafra Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ve ilçe protokolü, Atatürk Bulvarı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na mehter takımı eşliğinde yürüdü.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, burada yaptığı konuşmada, kadim geleneğin neşesini paylaşmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da 600 yıllık geleneği bugün de icra ettiklerini dile getirerek, "Ramazan ayını bu yıl çok daha güzel ve hareketli geçirmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi üç çadırımız var. Biri iftar çadırımız, ramazan boyunca burada yaklaşık 1500 vatandaşımızla iftar ediyoruz." dedi.

Etkinlik çadırlarında çocuklar için 30 gün boyunca devam eden tiyatro ve gösterileri olduğunu anlatan Kılıç, "Bir çadırımızda da Çanakkale sergisi bulunuyor. Ardından Kutsal Emanetler Sergimiz vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından programda Hacivat-Karagöz gölge oyunu, sırık adam gösterisi yapıldı, maniler söylendi.

Kaynak: AA / Emre Dilek
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İran'da en zor gece! Gelen görüntüler korkunç
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi

Akaryakıta zamda yeni sisteme geçildi
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi

Şehirleri vuruldukça onlar öfkeleniyor! Binlerce kişi yine sokaklarda
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague'de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı

İsrail'e geçtikleri kıyak resmen onaylandı
Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir

G.Saray ve F.Bahçe bir hafta içinde iki kez birbirine rakip olabilir
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi

Şehirleri vuruldukça onlar öfkeleniyor! Binlerce kişi yine sokaklarda
Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehditlerine karşı rest çeken İspanya'ya teşekkür

Pezeşkiyan'dan Avrupa ülkesine teşekkür
Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna cevap

Maç sonu Altay Bayındır için flaş açıklama