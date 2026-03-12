Haberler

Bafra'da engelli vatandaşlar ve aileleri iftarda buluştu

Bafra'da engelli vatandaşlar ve aileleri iftarda buluştu
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ramazan ayı dolayısıyla engelli vatandaşlar ve aileleriyle birlikte iftar programı düzenledi. Katılımcılarla bir araya gelerek talepleri dinleyen Kılıç, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında engelli vatandaşlar, aileleri ve engelli derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa dernek başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve aileleri katıldı.

Programda Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, davetlilerin talepleri dinledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarda konuşan Kılıç, "Ramazanın bereketini engelli kardeşlerimiz ve kıymetli aileleriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Davetimize icabet eden tüm dernek başkanlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

İlçeyi daha erişilebilir hale getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Kılıç, toplumsal dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Emre Dilek
