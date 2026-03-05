Haberler

Samsun'da Elektrik Trafosundaki Arıza Kıvılcımlarıyla Panik

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde bir elektrik trafosundaki arıza nedeniyle çevreye yayılan kıvılcımlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda kısa süreli elektrik kesintisi yaşanırken, mahalleli panik yaşadı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde bir elektrik trafosundaki arıza nedeniyle çevreye saçılan kıvılcımlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye enerji akışı sağlayan trafoda arıza oluştu. Kıvılcımları görenler, arızanın giderilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla hemen enerji şirketinden destek istedi. Arıza nedeniyle mahalle genelinde kısa süreli bir elektrik kesintisi yaşandı. Trafodan çıkan kıvılcımlar nedeniyle mahalleli panik olurken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

