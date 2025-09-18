Bafra'da Doğa ve Yaşam Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

Bafra Belediyesi ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun desteğiyle düzenlenen, " Bafra'da doğa ve yaşam" konulu ulusal fotoğraf yarışması, ödül töreniyle sona erdi.

Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde yapılan törende, 71 fotoğrafçının gönderdiği 219 eser arasından seçici kurul tarafından belirlenen dereceye giren fotoğrafların sahiplerine ödülleri verildi.

Dereceye giren eserler, tören alanında açılan sergide sanatseverlerle buluşturuldu.

Sergiyi gezen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, eserleri inceleyerek fotoğrafçılarla sohbet etti.

Kılıç, Kapıkaya Festivali kapsamında düzenlenen yarışmanın bu yıl Bafra'nın doğal, tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerini geniş bir yelpazede ele aldığını belirterek, yarışmaya katılan fotoğrafçılara teşekkür etti.

Ödül törenine Kaymakam Mustafa Altınpınar, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Emin Usta ile belediye meclis üyeleri ve fotoğrafçılar katıldı.