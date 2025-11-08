Bafra'da Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, O.T. (38) yönetimindeki tır bariyere çarparak devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
O.T. (38) yönetimindeki 55 JZ 040 plakalı tır, Samsun-Sinop kara yolu Gümüşyaprak Mahallesi'nde bariyere çarpıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel