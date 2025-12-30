Haberler

Bafra'da hapis cezası bulunan baba-oğul aynı evde yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan baba ve oğlu, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Baba, 8 yıl, oğlu ise 17 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan baba-oğul, aynı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Aralık'ta aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. 'Kasten yaralama' suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan baba ile yine 'Kasten yaralama' suçundan 17 yıl 5 ay hapis cezası bulunan oğlu, aynı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan baba ve oğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
