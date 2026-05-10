Haberler

Samsun'da otizmli bireylerin annelerine anlamlı kutlama

Samsun'da otizmli bireylerin annelerine anlamlı kutlama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen 'En Güçlü Kahramanlar: Annelerimiz' etkinliğinde otizmli bireyler ve anneleri bir araya geldi. Programda taş boyama hediyeleri, müzik ve şiirler ile duygusal anlar yaşandı. Gençlik Merkezi yetkilileri, otizmli bireylere yönelik destek programlarının devam edeceğini duyurdu.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Anneler Günü dolayısıyla otizmli bireyler ve anneleri için "En Güçlü Kahramanlar: Annelerimiz" sloganıyla program düzenlendi.

Bafra Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, otizmli gençler, anneleri ve kurum personeli bir araya geldi.

Programda, otizmli bireyler gönüllü gençlerin desteğiyle hazırladıkları taş boyama hediyeleri annelerine hediye etti.

Müzik öğretmeni Samet Türe'nin bağlaması eşliğinde türkülerin söylendiği programda, otizmli gençler ve anneleri bir süre eğlendi.

Gençlerin anneleri için okuduğu şiirler programda duygusal anlar yaşattı.

Bafra Otizmliler Derneği Başkanı Nihal Arslan, kendileri için en büyük hediyenin anlaşılmak olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona eren etkinliğin ardından Gençlik Merkezi yetkilileri, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik destek programlarının süreceğini bildirdi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yaptığı açıklamada, otizmli çocukların annelerinin sabır ve şefkatin en güçlü temsilcisi olduğunu vurguladı.

Selim Erdoğan, "Annelerimizin yıl boyunca verdiği sessiz mücadeleyi bugün bir nebze de olsa görünür kılmak istedik. Onların her zorlukta sergilediği bu fedakarlık, toplumumuzun dayanışma ruhunu en güzel şekilde yansıtmaktadır. Gençlik Merkezi olarak, özel yürekli annelerimizin her zaman yanlarında olmaya ve hayatlarını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
'İş bittikten sonra ihale' iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi

Bir CHP'li belediye başkanına daha soruşturma izni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

Stattan ayrılış görüntüsü daha önce hiç görmediğiniz cinsten
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada

Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan genç feci şekilde can verdi
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

Stattan ayrılış görüntüsü daha önce hiç görmediğiniz cinsten
Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu

Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!