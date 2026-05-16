Samsun'da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 8 yıl 9 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 8 yıl 9 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D'yi (45) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.