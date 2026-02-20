Haberler

Samsun'da 75 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda, 75 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi ve bir zanlı gözaltına alındı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında çalışma yürüttü.

İlçe merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.İ'nin ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada 75 kilogram kaçak kıyılmış tütün bulundu. Tütünlere el koyan emniyet güçleri, A.İ'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
