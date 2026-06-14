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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde, 'yurt dışına çıkışa imkan sağlama' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. (61) polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y'yi (61) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
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